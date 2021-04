Ertuğrul Sağlam: 'Süper Lig hayalimize 6 maç kaldı'

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'e çıkacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.



Ligde 4 maç aranın ardından galip geldiklerini hatırlatan Sağlam, "Tuzlaspor karşısında çok kötü zeminde çok güzel oynayarak, 3 puanı hak ederek kazandık. Takımımızın ve camianın morali yerine geldi. Kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarımızı kazanacağımıza inanıyorum. Ligde çok ciddi bir yarışın içindeyiz. Altı takım Süper Lig'e direkt çıkmak için yarışıyor. Özellikle 5 takım neredeyse peş peşe dizilmiş durumda. Tüm takımlar bu seneyi fırsat olarak görüyor ve Süper Lig hayali kuruyor. Lig gerçekten çok zorlu ve her takım da şampiyon olmak için çok istekli." diye konuştu.



Şampiyonluk hedefi olan takımların kentlerinde oyuncularına moral vermek için kampanyalar düzenlendiğine dikkati çeken Sağlam, şöyle devam etti:



"Hatta futbolculara prim vadederek Süper Lig özlemlerini gidermek istiyorlar. Bizim de Süper Lig hayalimize sadece bir ay ve 6 maç kaldı. On yıllık hasreti dindirmek, hak ettiğimiz yere gelmek ve sonrasında büyük başarılara imza atmak için sadece 30 gün var. Bunun için kırgınlıkları ve kızgınlıkları bırakıp uğraş verebiliriz. Başarıyı, güç birliği oluşturursak sağlayabiliriz. Kenti yöneten insanların, basın mensuplarının, taraftarların, herkesin yapabileceklerini ortaya koyup ortaya bir sinerji ve bütünlük çıkarmalıyız. İnanın geç kalmadık, gelin gücümüzü inatlaşmak, zıtlaşmak değil de bütünleşmek için kullanalım. Bir araya gelirsek istediğimiz yere ulaşırız. Ben futbolcularıma inanıyorum. Kentin desteğiyle bu işin sonunu da getirecekler. Nisan ayı bizim için çok zor geçecek ama mayıs bizim ayımız olacak ve bu futbolcular taraftarları sokağa dökecek."



Takımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve üç oyuncunun testinin pozitif çıkması sonrasında tüm ekibe antikor testi yaptırdıklarını vurgulayan Sağlam, "Bazı oyuncularımızda bu seviye yüksek bazılarında düşük çıktı. Oyuncularımızın Kovid-19'a yakalanmaması için dikkat ediyoruz. Maalesef Samsun'da vakalar artış gösteriyor. Vatandaşlarımız, devletimizin aldığı önlemlere lütfen dikkat etsin. İstersek her konuda olduğu gibi vaka sayılarının düşmesini de başarabiliriz. Oyuncularımızdan mecbur kalmadıkları sürece sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Hatta ailelerinin de mümkün olduğunca çıkmamasını istiyoruz ama onları tesislere mahkum edemeyiz. Biz oyuncularımızın bu konuda da sorumluluk alarak davranacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Ligin 29. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile yapacakları maça kart cezalısı 4 oyuncu ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Kevin Boli'den yoksun çıkacaklarını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:



"Balıkesirspor maçını ve sonrasında diğer maçları çok iyi oynayarak ligi tamamlamak istiyoruz. Eksiklerimiz var ama sakatlıktan dönen oyuncularımız da var. Özellikle 6 ay takımdan ayrı kalan Tomane, Tuzlaspor maçı ile yeniden formasına kavuştu. Biz Tomane'yi bölüm bölüm oynatarak hazırlamak istedik ama ilk maçında kötü bir zeminde oynamasına rağmen çok iyi performans sergilemesi bizi mutlu etti. Süper Lig'e çıkış serüvenimizde, en azından 6 aylık bölümde yapamadıklarını şimdi yaparsa bu takımın şampiyonluğuna katkı sağlayacaktır. Kritik bir dönemdeyiz ve umarım bu süreçte önemli rol alacaktır."



Sağlam, son dönemde kırmızı kart gören oyunculara ceza verdiklerini, gereksiz sarı kart gören futbolculara da ceza vereceklerini belirterek, "Oyuncularımıza tabii ki ceza veriyoruz. Maalesef kırmızı kartlar konusunda haksızlıklara uğruyoruz. Hakemlerin bize gösterdiği kırmızı kartları başka takımlara göstermediklerini görüyoruz. Benim de gördüğüm 2 kırmızı kart çok haksızdı. Oyuncularımıza da da cömertçe kırmızı kart gösteriyorlar. Oyuncularımıza gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduk." diye konuştu.