Ertuğrul Sağlam: 'Sezona 2'de 2 ile başlamak güzel oldu'

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.



Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlam, "Pendikspor, geçen sezon Süper Lig'den şanssız düştü. Ligin izlerini taşıyan, birçok oyuncusunu kadroda tutup bu sezon da iddiasını ortaya koyan iyi bir takım. Amacımız geçen hafta aldığımız galibiyeti daha değerli hale getirebilmekti. İddiamızı net ortaya koymak istedik. Önemli bir test karşılaşmasıydı." ifadelerini kullandı.



Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını aktaran Ertuğrul Sağlam, "Devre arasında rakibimizin risk alacağını ve bu durumu avantaja çevirmemiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda baskı yedik. Oyuncu değişikliği yapacağımız sırada kalemizde golü gördük. Değişikliklerle oyuna müdahale ettik. Oyuncularımız 'Bu maçı böyle bitirmeyeceğiz' dediler. Bu maçın berabere bitmesi oyunun karşılığı değildi. Bize hak ettiğimiz galibiyeti getirecek golü bulduk. Baskı yediğimiz bölümde iyi takım refleksi de gösterdik. Bu galibiyeti Gölcük depreminde hayatını kaybeden Kocaelispor sevdalılarına ve taraftarına hediye ediyorum. Sezona 2'de 2 ile başlamak güzel oldu. Bu oyunun üzerine biraz daha koyarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Sağlam, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.





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