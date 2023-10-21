Ertuğrul Sağlam: 'Sahanın zemini, büyük dezavantaj'

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor'u 2-1 yenen Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ertuğrul Sağlam, Filistin'de yaşanan üzücü olaylar sebebiyle futbol konuşmanın zor olduğunu söyledi.



Tecrübeli hoca, Filistin'deki saldırılarla ilgili, "Hastaneler bombalanırken, bebekler ve çocuklar ölürken, yaşlı ve savunmasız insanlar zulüme uğrarken futbol konuşmak bana zor geliyor. Bu soykırıma varan zulmü lanetliyorum. Tüm dünyayı ve İslam alemini, sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sağlam, geçen hafta sona eren galibiyet serisine yeniden başlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Karşımızda geçen maçta Keçiörengücü galibiyetiyle moral bulan ve mücadele eden bir takım vardı. Ayrıca sahanın zemini de futbol oynamak isteyen takımlar için çok büyük dezavantaj. Mazeret ortaya koymak istemiyorum. Oyuncularıma hep güçlü insanların ne olursa olsun hedeflerine ulaştığını söylerim. Bizim, güçlü ve karakterli bir oyuncu grubumuz var. İnşallah bu maçla beraber yeni bir galibiyet serisine başlarız. Haftaya Gençlerbirliği karşısında ceza uygulamasından dolayı taraftarımızın birçoğundan mahrum kalacağız. Ama bugün dolu tribünlere karşı oynadık. Kocaelispor taraftarının gücünü arkamızda hissettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti de bilet bedelinden dolayı buraya gelemeyen tüm Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum."







