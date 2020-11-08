Ertuğrul Sağlam: 'Oyunumuzun hakkı galibiyetti'

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Altınordu maçındaki iyi oyunlarının skora yansımadığını söyledi.



Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyet için sahaya çıktıklarını dile getirdi.



Maçın ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Sağlam, "Oyunu kontrolümüz altına aldık. Futbolda ofansif anlamda nasıl pozisyon üretilmesi gerekiyorsa ürettik. Ciddi anlamda pozisyon zenginliği oluştu. Direkten dönen toplarımız var, atamadıklarımız var. İkinci yarıda maalesef kalemize gelen tek top gol oldu. Bizim vurduklarımız direkten çıkarken, rakibin tek şutu direğe çarpıp ağlara gitti. Sonrasında yine oyunu elimize aldık, pozisyonlar ürettik. Beraberlik golünü bulduk ve galibiyet golünü bulmak için elimizden geleni yaptık. Oyuncularım bugün kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Yani oyunumuzun hakkı galibiyetti. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.



Sağlam, takımın ligin en iyi maçlarından birisini çıkardığını vurgulayarak, "Mükemmel oynadık ama kazanamadık. Futbol böyle bir şey işte. Kaçırdıklarımız, direkten dönen toplar, ofsayt diye verilmeyen goller. Hakikaten ben bugünkü oyundan çok memnunum. İnşallah bugünkü coşkuyu biz diğer maçlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



- Eroğlu: "Maçın ilk yarısında planlarımız tutmadı"



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın zor geçeceğini bildiklerini belirtti.



"Maçın ilk yarısında planlarımız tutmadı." diyen Eroğlu, "Oyun anlamında daha çok topa sahip olup, sahanın tüm alanını kullanma hedefindeydik. Ancak pas hatalarımız oyun üstünlüğünün elimize geçmesini engelledi. Onun için savunma yapmak zorunda kaldık. İkinci yarı taktiksel anlamda değişiklik yaptık ve oyunun üstünlüğü bize geçti. 1-0 öne geçtikten sonra ister istemez skoru korumak için oyuna döndük. İkinci yarıdaki sistemimiz en azından bize 1 puan getirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Takımın daha fazla topa sahip olması gerektiğini aktaran Eroğlu, deplasmanda alınan 1 puanı da olumlu gördüklerini sözlerine ekledi.







