Ertuğrul Sağlam N'diaye'yi istiyor!

Ses getirecek bir transfer yapacağız diyerek taraftarı umutlandıran Kayserispor yönetiminin Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın isteği ile N'Diaye ile ilgilendiği öğrenildi. Sağlam'ın eski talebesi olan Alfred N'Diaye için transfer görüşmeleri yapıldığı ancak Villareal'in bonservis bedeli istediği için şuan bu transferi gerçekleştirilemediği öğrenildi.Sezona İspanya'nın Villareal takımında başlayan sonrasında İngiltere Championship liginde sürdüren 28 yaşındaki orta saha futbolcusu Alfred N'Diaye Kayserispor forması giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. 28 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu için kulübü ile pazarlıklar yapıldığı ancak yüksek bonservis nedeniyle bu kez 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen yönetim bazı sorunları ortadan kaldırmak için yöneticilerle görüşmeler yaptığı belirtildi.N'Diaye ile ilgili Kayseri'de yayın yapan gazeteler, transferin gerçekleştirildiği şeklinde okuyucularına duyururken, şuan itibarı ile Senegal'li oyuncu ile net bir açıklama yapılmadı.