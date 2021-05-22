Ertuğrul Sağlam: "Namussuzluk ahlaksızlık yapmadık"

Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Altınordu'ya yenildikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Sağlam: 'Namussuzluk ahlaksızlık yapmadık'
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22 Mayıs 2021 23:39
TFF 1. Lig'e play-off yarı finalinde Altınordu'ya elenerek veda eden Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, gösterilen tepkilere yanıt verdi.

Elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Sağlam, "Türkiye'de fatura antrenöre kesiliyor. Elimizden geleni yaptık, gecemizi, gündüzümüze kattık. Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık. Tepkiler anlamsız. Altınordu'yu tur atladıkları için tebrik ediyoruz" dedi.

Haraket edilmesinin yanlış olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Samsunspor'da 12 senem geçti, milyon dolarlar kazandırdım. Tekrar geldim, yeri geldi cebimden para verdim, oyuncu primlerini ödedim. Samsunspor'un benim için önemini anlatıyorum. Hakaretler onur kırıcı." ifadelerini kullandı.


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