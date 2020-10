Ertuğrul Sağlam: 'Kovid-19 yüzünden aynı takımla çıkamıyoruz'

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, her hafta birkaç oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 2 hafta üst üstte aynı kadro ile sahaya çıkamadıklarını söyledi.



Sağlam, gazetecilere, Kovid-19 nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını aktardı.



Futbolcuların performanslarının yükselmesi için istikrar ve beraber oynama alışkanlıklarının artması gerektiğine dikkati çeken Sağlam, şunları dile getirdi:



"Maalesef, Kovid-19 nedeniyle 2 hafta üst üstte aynı kadro ile sahaya çıkamadık, her maçta 4-5 oyuncu değiştirmenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Futbolda devamlılık, istikrar, beraber oynama alışkanlığı bence performans için çok önemli şeylerdir. Biz maalesef 1 hafta oynuyoruz, ertesi hafta tekrar her şeyi yıkıyoruz, sıfırdan başlıyoruz. Bir sonraki hafta maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı yeniden bir takım yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu durum tam anlamıyla istediğimiz oyunu oynamaya engel oluyor."



Sağlam, salgın nedeniyle bu süreci yaşayacaklarını vurgulayarak, "İnşallah bundan sonraki süreç bizim adımıza bu olumsuzlukların bittiği ve şanssızlıkların da sona erdiği bir süreç olur. Biz aynı 11 ile bırakın maça çıkmayı antrenman bile yapamıyoruz. Bu sıkıntıları en kısa sürede atlatıp daha iyi bir görüntü çizen ve hedefine daha emin adımlarla giden bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.



Öte yandan kırımızı-beyazlı ekipte Eskişehirspor maçı öncesinde tüm oyunculara Kovid-19 testi yaptırıldı. Defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ın testinin pozitif çıktığı öğrenildi.



Karadeniz ekibinde daha önce de Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Burak Çalık, Edwin Gyasi, Vukan Savicevic, Ange Freddy Plumain, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Veli Çetin ve Nurullah Aslan'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.