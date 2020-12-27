Ertuğrul Sağlam: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor maçı sonrası zor bir karşılaşma oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Maçtan önce beklentilerini futbolcularına açık bir şekilde aktardığını anlatan Sağlam, "Yapmamız gereken iş, ligin kalan iki maçını, Ankaraspor ve Adanaspor maçlarını kazanarak devrenin son bölümünü dörtte dört yaparak kapatmaktı. Bugün maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü rakibimiz de alttan kurtulma mücadelesi veriyordu. Genç çocuklar canını dişine takmış mücadele ediyorlar ki zor oldu. İkinci yarıda oyunu koparacak pozisyonlar vardı. İkinci yarı rakibi kendi alanına hapsettik. Pozisyonlarımız var ve ön tarafta daha üretken olabilirdik. Oyunu daha erken lehimize çevirebilirdik. Sonuç itibarıyla her ne şeklide olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı." değerlendirmesinde bulundu.



Gelecek hafta oynayacakları Adanaspor maçına odaklanacaklarını anlatan Sağlam, "İnşallah Adanaspor maçını da kazanıp, devre arasına bu moralle girdikten sonra desteklerimiz ve söyleyeceklerimiz olacak. Ben çocuklara teşekkür ediyorum. Çünkü biz sezon başından beri yabancı katkısını en az alan takımdık. Pandemiden en fazla etkilenen takım da olduk. Arada kötü sonuçlardan sonra kaoslar yaşadık ama Allah'a şükürler olsun ki bu çocuklarla Süper Lig'e çıkma mücadelesinde zirveye yapıştık." diyerek sözlerini tamamladı.



