Ertuğrul Sağlam: "İkincilik için bu maçı kazanmalıydık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kazandıkları Giresunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Sağlam: 'İkincilik için bu maçı kazanmalıydık'
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25 Kasım 2023 23:56
ocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ilk devre istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, Giresunspor'un direnç gösterdiğini aktardı.

İkinci devrede güzel goller bulduklarını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Ofansif anlamda organize ataklar yaptık, maçın genelinde 4 pozisyon bulup bir çok da pozisyon ürettik. Sonuç itibariyle kazanmamız gerekiyordu, özellikle gündüz oynanan maçlarda alttaki rakiplerimizin puan kayıplarından sonra bugünkü maç bizim için olmazsa olmaz bir karşılaşmaydı. Eğer ligde ikincilik için bir avantaj elde etmek istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyordu, sonuç itibariyle kazandık, mutluyuz."

 

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