Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, basın toplantısı düzenledi.
İyi bir ekibe karşı oynadıklarını belirten Sağlam, şöyle konuştu: "Uzun zamandır birlikte oynayan bir takım vardı karşımızda. Bu gibi maçlarda bu gibi rakiplere karşı öne geçmek, oyunun sonraki bölümünde biraz daha bizler için avantaja çevirebilirdi ama 2 net pozisyonu değerlendiremedik. Takım halinde defans yapmayı iyi başardık ve gole kadar pozisyon vermedik. Devreyi bu şekilde tamamlayıp rakibin risk almasını düşünürken, riski biz aldık. İkinci yarıda oyun biraz dengede gitti ama pozisyon üretmekte zorlandık. Son bölümde Kana Bıyık'ı öne alıp, futbolun sürpriz tarafını kullanmaya çalıştık ama burada da istediğimiz topları ceza sahasına gönderemedik. Varela'nın da bir pozisyonu vardı, son bölümde risk aldık. Bu bölümde kalemizde de tehlikeler yaşadık. Başakşehir'le oynamak kolay değil. Bugün oyun dengede gitti. Yapmamız gereken şeyler var. Bunları hiç mazeret olarak koymadık ama bugün hamle olarak 3'üncü oyuncuyu değiştiremedik. Bu oyunun Sivasspor maçına yansıması en büyük beklentimiz. Daha iyi bir görüntü ortaya koyacağız. Hakemlerden bir isteğim var. Özellikle ev sahibi takımlar öne geçtiğinde oyun çok soğuyor. Serbest vuruş ve taç atışlarında çok vakit geçiriyor. Rakip 1 dakikada faul kullandı, 40 saniyede taç attı. Bunu da çok kez yaptılar. Hakemler de gerekeni yapsınlar. Vakit geçiren oyuncuya en ufak şey söylemediler. Sonra biz niye çok az topla oynuyoruz konusu konuşuluyor. Son 20 dakikada oyun 12 dakika duruyorsa hakemlerin daha hassas olması gerekiyor. Başakşehir'i tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum."
SAĞLAM: "SAKATLIK KEŞKE OLMASA AMA SONUÇTA 11 KİŞİYLE OYNUYORSUNUZ"
Mert ile Umut arasında yaşanan bir pozisyon ile ilgili yorum yapan Ertuğrul Sağlam, "Mert'in Umut'a yaptığı hareketi tam olarak süzemedik. VAR işareti yaptım. Akşam bakacağız. Bugüne kadar birçok pozisyonda sıkıntı yaşadık. Temennim, umarım farklı bir pozisyon olmaması yönünde. Sakatlıklar bizim adımıza problem oluşturuyor. Deniz ve Şamil inşallah hafta içinde çalışmalara başlayacaktır. Artem milli takımda sakatlandı, Gyan sakat durumda. Ama bugün çıktık ve 11 kişi oynadık. Sakatlık keşke olmasa ama sonuçta 11 kişiyle oynayıp 3 de değişiklik yapıyorsunuz. Umarım sakatlarımız en kısa sürede iyileşir de kadro derinliğimiz artar" ifadelerini kullandı.
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İyi bir ekibe karşı oynadıklarını belirten Sağlam, şöyle konuştu: "Uzun zamandır birlikte oynayan bir takım vardı karşımızda. Bu gibi maçlarda bu gibi rakiplere karşı öne geçmek, oyunun sonraki bölümünde biraz daha bizler için avantaja çevirebilirdi ama 2 net pozisyonu değerlendiremedik. Takım halinde defans yapmayı iyi başardık ve gole kadar pozisyon vermedik. Devreyi bu şekilde tamamlayıp rakibin risk almasını düşünürken, riski biz aldık. İkinci yarıda oyun biraz dengede gitti ama pozisyon üretmekte zorlandık. Son bölümde Kana Bıyık'ı öne alıp, futbolun sürpriz tarafını kullanmaya çalıştık ama burada da istediğimiz topları ceza sahasına gönderemedik. Varela'nın da bir pozisyonu vardı, son bölümde risk aldık. Bu bölümde kalemizde de tehlikeler yaşadık. Başakşehir'le oynamak kolay değil. Bugün oyun dengede gitti. Yapmamız gereken şeyler var. Bunları hiç mazeret olarak koymadık ama bugün hamle olarak 3'üncü oyuncuyu değiştiremedik. Bu oyunun Sivasspor maçına yansıması en büyük beklentimiz. Daha iyi bir görüntü ortaya koyacağız. Hakemlerden bir isteğim var. Özellikle ev sahibi takımlar öne geçtiğinde oyun çok soğuyor. Serbest vuruş ve taç atışlarında çok vakit geçiriyor. Rakip 1 dakikada faul kullandı, 40 saniyede taç attı. Bunu da çok kez yaptılar. Hakemler de gerekeni yapsınlar. Vakit geçiren oyuncuya en ufak şey söylemediler. Sonra biz niye çok az topla oynuyoruz konusu konuşuluyor. Son 20 dakikada oyun 12 dakika duruyorsa hakemlerin daha hassas olması gerekiyor. Başakşehir'i tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum."
SAĞLAM: "SAKATLIK KEŞKE OLMASA AMA SONUÇTA 11 KİŞİYLE OYNUYORSUNUZ"
Mert ile Umut arasında yaşanan bir pozisyon ile ilgili yorum yapan Ertuğrul Sağlam, "Mert'in Umut'a yaptığı hareketi tam olarak süzemedik. VAR işareti yaptım. Akşam bakacağız. Bugüne kadar birçok pozisyonda sıkıntı yaşadık. Temennim, umarım farklı bir pozisyon olmaması yönünde. Sakatlıklar bizim adımıza problem oluşturuyor. Deniz ve Şamil inşallah hafta içinde çalışmalara başlayacaktır. Artem milli takımda sakatlandı, Gyan sakat durumda. Ama bugün çıktık ve 11 kişi oynadık. Sakatlık keşke olmasa ama sonuçta 11 kişiyle oynayıp 3 de değişiklik yapıyorsunuz. Umarım sakatlarımız en kısa sürede iyileşir de kadro derinliğimiz artar" ifadelerini kullandı.
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