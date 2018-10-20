SAĞLAM: "SAKATLIK KEŞKE OLMASA AMA SONUÇTA 11 KİŞİYLE OYNUYORSUNUZ"

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, basın toplantısı düzenledi.İyi bir ekibe karşı oynadıklarını belirten Sağlam, şöyle konuştu: "Uzun zamandır birlikte oynayan bir takım vardı karşımızda. Bu gibi maçlarda bu gibi rakiplere karşı öne geçmek, oyunun sonraki bölümünde biraz daha bizler için avantaja çevirebilirdi ama 2 net pozisyonu değerlendiremedik. Takım halinde defans yapmayı iyi başardık ve gole kadar pozisyon vermedik. Devreyi bu şekilde tamamlayıp rakibin risk almasını düşünürken, riski biz aldık. İkinci yarıda oyun biraz dengede gitti ama pozisyon üretmekte zorlandık. Son bölümde Kana Bıyık'ı öne alıp, futbolun sürpriz tarafını kullanmaya çalıştık ama burada da istediğimiz topları ceza sahasına gönderemedik. Varela'nın da bir pozisyonu vardı, son bölümde risk aldık. Bu bölümde kalemizde de tehlikeler yaşadık. Başakşehir'le oynamak kolay değil. Bugün oyun dengede gitti. Yapmamız gereken şeyler var. Bunları hiç mazeret olarak koymadık ama bugün hamle olarak 3'üncü oyuncuyu değiştiremedik. Bu oyunun Sivasspor maçına yansıması en büyük beklentimiz. Daha iyi bir görüntü ortaya koyacağız.Başakşehir'i tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum."Mert ile Umut arasında yaşanan bir pozisyon ile ilgili yorum yapan Ertuğrul Sağlam,ifadelerini kullandı.