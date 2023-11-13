Ertuğrul Sağlam: 'Hak ettiğimiz üç puanı aldık'

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 3 puanı hak ettiklerini söyledi.



Sağlam, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakanın ilk yarısını, sezon başından beri oynadıkları tüm maçlar içinde 'en kötü 45 dakika' olarak değerlendirdi.



Kadro kalitesi ve zenginliği bakımından ligde 4-5 iyi takımdan birisinin Ahlatcı Çorum FK olduğuna işaret eden Sağlam, rakiplerinin deplasman karnesinin iyi olduğunu, tam bir deplasman takımı gibi oynadığını kaydetti.



"DEĞİŞİKLİKLERLE İYİ BAŞLADIK"



Rakibe kolay top kaptırdıklarını, basit pas hatalarıyla rakibin işini kolaylaştırdıklarını, top kaptırdıktan sonra da reaksiyon gösterip baskı yapamadıklarına değinen Sağlam, orta sahadaki adam paylaşımlarının kötü olması, kaptırılan topların ardından dönüşlerin yavaş olması nedeniyle maçın ilk yarısının kendileri adına sıkıntılı geçtiğini aktardı.



Devre arası bazı hamleleri olduğunu ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Sağlam, "Hem değişiklik hem de oyuncularımızın mahcubiyeti ikinci yarıya reaksiyon göstermelerine sebep oldu, iyi başladık. Kocaelispor gibi oynamaya başladık." diye konuştu.



Sonrasında oyunda hakimiyeti sağladıklarını ve pozisyonlar bulmaya başladıklarına dikkati çeken Sağlam şöyle konuştu:



"Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı iki hafta önce Gençlerbirliği karşısında nasıl son dakikalarda verdiysek bugün de futbolun şanslı tarafı bizimle beraber oldu. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz mücadele ve oyunun karşılığında hak ettiğimiz üç puanı aldık diyebiliriz. Bundan sonraki karşılaşmalar çok kolay geçmeyecek. Her şeye rağmen bugün alınan üç puan bizim için bir eşik atlama puanıdır. Yani bir kırılma maçıydı bu. Şimdi önümüzde on beş günlük ara var. Hem bu arayı moralli geçirmek, motivasyonumuzun biraz daha artmış olduğu bir şekilde geçirmek açısından önemli. Şükürler olsun ki başımızı önümüze eğip buradan çıkmıyoruz."



Sağlam, takımını desteklemek için stada gelen taraftara da teşekkür etti.





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