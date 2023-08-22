Ertuğrul Sağlam: ''Final paslarını yapamadık''

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Güçlü bir takımla oynayacaklarını bilerek oyun planı hazırladıklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:



"Planımızı güzel uyguladığımızı düşünüyorum ama final paslarında gereksiz acele ettik. Golü bulmamız gerekirken dönen top bizim kalemize gol oldu. Gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Karşımızda oyuncu kalitesi yüksek, uzun süredir beraber oynayan ve iyi bir takım vardı. Şunu açıkça söylemek istiyorum, uyum sorunu yaşıyoruz. Bu çok doğal, takıma yeni katılan oyuncular var. Bu sürecin sancılı olacağını biliyoruz. Futbolda beraber oynama alışkanlığı tabiri vardır. Beraber çalışarak Altay maçında çok daha farklı bir Kocaelispor olacağını söyleyebilirim. Her geçen gün daha iyi bir Kocaelispor olacak. Üzüldük buradan daha farklı sonuçla ayrılabilirdik. Bunun yanı sıra hakem konuşmak istemiyorum ama bugün çifte standardın zirvesini yaşadık. Hakemler gördüğünü çalmalı."



Sağlam, 1-2 eksik pozisyonlarının bulunduğunu ve buralara takviye yaparak transferi kapatacaklarını da sözlerine ekledi.



