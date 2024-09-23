Ertuğrul Sağlam: 'Enteresan bir lig oynuyoruz'

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise iyi bir takıma karşı oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.



Rakibin eksiklerini, geride kalan maçlardaki hatalarını analiz ederek, hafta boyunca hazırlık yaptıklarını anlatan Sağlam, buna göre kadro ve oyun sistemi planladıklarını, her şeyin istedikleri gibi gittiğini vurguladı.



Maçta iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Sağlam, "İyi bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Arkadaki oyuncudan, öndeki oyuncuya kadar herkes takım için oynadı bugün ve özellikle top rakipteyken savunmada iyi organize olduk. Bir iki ufak hatamızın dışında maçın genelinde, özellikle ikinci yarı çok daha iyi oynadık. Sonrasında da oyuna aldığımız 2 genç oyuncuyla golleri bulmamız, bu galibiyeti biraz daha anlamlı hale getirdi. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Çok iyi bir mücadele oldu. Çok iyi bir karşılaşma oynadık." diye konuştu.



Başarıyı sürdürmek istediklerini kaydeden Sağlam, "Enteresan bir lig oynuyoruz. Karşılaşma öncesinde 11'inci sıradaydık. Maçı kazandık, 2'nci sıraya yükseldik. Dolayısıyla bu lig böyle devam edecek gibi görünüyor. Çünkü takımlar arasındaki güç dengesi hemen hemen birbirine yakın. Tabii bu grubun içerisinden beraber oynamayı becerebilen, daha iyi takım olan, günün şartlarına uygun hareket edebilen takımlar biraz daha öne çıkacak." ifadelerini kullandı.



İyi bir takıma sahip olduklarına işaret eden Sağlam, galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getirdi.



Hakem kararlarıyla ilgili siteminin olduğunu ifade eden Sağlam, "Maçın ilk devresinde Mijo Caktas'a yapılan çok net pozisyon. Hadi hakem görmeyebilir ama VAR'daki kişilerin görmemiş olması bence sporla yakından uzaktan alakası yok bunun. Adaleti dağıtan kişilerin vicdanının da hareketli olması lazım. Bu kadar net. Geçen hafta aynı pozisyonda Oğulcan kırmızı kart gördü. Yani o pozisyonu defalarca seyredip penaltıyı verememek enteresan bir şey." şeklinde görüş belirtti.



Sağlam, Çorum FK'nin çok iyi bir takım olduğunu, taraftarın ve camianın takımın ve teknik direktör Serkan Özbalta'nın arkasında durması gerektiğini sözlerine ekledi.



