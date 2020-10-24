Ertuğrul Sağlam: 'Dönüm maçı olarak bakıyorduk'

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Dönüm maçı olarak baktığımız Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını 3 puanla kapattığımız için mutluyum." dedi.



Sağlam, 4-2 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, iddialı bir takımı yendiklerini aktardı.



Ankara Keçiörengücü'nün 6 haftada kalesinde sadece 2 gol gördüğünü hatırlatan Sağlam, "Çok zor gol yiyen ve dirençli bir takımla karşılaştık. Ona rağmen ilk devrede 2 pozisyonumuz vardı ve direkten döndü. İkinci yarıda da tempomuzu düşürmedik. Rakibin oyundan düşeceğini ve goller bulacağımızı biliyorduk. Nitekim golü bulduk, sonra beraberlik golünü atsalar bile peş peşe bulduğumuz gollerle farkı açtık. Rakibin risk aldığı bölümde oyunu güzel idare ettik ve bulduğumuz birçok gol pozisyonundan sadece 4 tanesini gole çevirebildik. En azından 4 net pozisyonumuz daha vardı. Dönüm maçı olarak baktığımız Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını 3 puanla kapattığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.



Sağlam, gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirerek, daha güzel futbol oynayarak o maçı da geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.



