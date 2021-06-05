Ertuğrul Sağlam'dan tepki: 'İçime sinmedi'

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile yolları ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yaşanan durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.



Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük bir hasret ve heyecanla Samsunspor'da teknik direktörlüğe başladığını aktardı.



Göreve geldiklerinde TFF 2. Lig'de liderin 6 puan gerisinde olduklarını ancak 10 puan farkla TFF 1. Lig'e yükseldiklerini hatırlatan Sağlam, "Bu sezon pandemi şartları, önemli oyuncuların sakatlık süreleri, son haftalardaki saha dışı tuhaf gelişmeler ve içeride uğraşmak zorunda kaldığımız sorunlar, camianın 10 yıllık hayalinin gerçekleşmemesinde önemli etken oldu. Tüm bu olumsuzluklara karşın 70 puan toplayıp, sezonu Süper Lig'e doğrudan yükselen rakiplerimizle aynı puanla tamamlamamızı başarısızlık olarak değerlendiremeyiz." ifadelerini kullandı.



"Son maçın ardından duyduğumuz, gördüğümüz ve bir şekilde bize iletilen şu anda detaylandıramayacağım bazı olaylar, sezon içinde tahmin edilenden çok daha farklı, beklenmedik rakiplerle de mücadele ettiğimiz gerçeğini yüzümüze vurdu." değerlendirmesinde bulunan Sağlam, şu görüşlerini paylaştı:



"Samsunspor'a aidiyetini geçmişte olduğu gibi bu sezon içinde de maddi ve manevi olarak kanıtlamış biri olarak, bu veda şeklinin içime sinmediğini belirtmek istiyorum. Vurgulamak istediğim bir başka önemli konu da daha önce ifade ettiğim şekilde sözleşme şartlarının gereği konusunda anlaşma isteğime ve fedakarlık yapma talebime kulüp yetkililerinin cevap vermemesi nedeniyle, ayrılık süreci iddia edilenin aksine istifamla sonuçlanmamıştır. Görev süremiz boyunca yanımızda olan, bizimle sevinip bizimle üzülen, destekleri ile bize güç veren Samsunspor sevgisini kendi kişisel hesaplaşmalarından ve menfaatlerinden önde tutan herkese minnettarım."



Sağlam son olarak, "Altınordu maçının son düdüğü sonrası hayal kırıklığı ve duygu yoğunluğu yaşadığımız anda tribünden ağza alınmayacak sözler sarf eden 3-5 kişiye göstermiş olduğum tepki nedeniyle de üzüntümü belirtmek isterim. Gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim araçlarıyla bize sevgilerini yollayan taraftarlarımıza yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım Samsunspor camiası hak ettiği Süper Lig'e en kısa sürede ulaşır ve büyük taraftarı ile gururumuz olmaya devam eder." diyerek sözlerini tamamladı.



