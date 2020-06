Ertuğrul Sağlam: 'Biz her şeye hazırız!'

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, video konferans toplantısı gerçekleştirdi.



Sağlam, bir uygulama üzerinden yaptığı basın toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonunun 2. Lig için vereceği kararı beklediklerini söyledi.



Ligde 10 puan farkla lider olduklarını hatırlatan Sağlam, "Lig böyle tescil edilsin veya maçlar kaldığı yerden devam etsin, biz her şeye hazırız. Federasyonumuzun alacağı her karara saygı göstereceğiz. Bize 'Oynayın' derlerse çıkıp oynayacağız ama 'Oynamayın, Samsunspor şampiyon oldu' derlerse de şampiyonluğumuzu çok da abartmadan kutlamaya başlayacağız." dedi.



TFF 1. Lig için transfer görüşmeleri başladı



TFF 1. Lig için yeni transfer edilecek futbolcularla görüşmelere başladıklarına işaret eden Sağlam, "Bazı oyuncularla sona yaklaştık. Bunu yapmak zorundayız. 7-8 oyuncu transfer edeceğiz. Yerli ve yabancı oyuncu transferi için, halen liglerin devam etmesi nedeniyle ön görüşmeleri yapabiliyoruz. Ligler biter bitmez bu oyuncularla hızlı şekilde diyaloğa geçip transferi noktalayacağız." ifadelerini kullandı.



Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların kurallara uyması konusunda çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:



"Sağlık olduktan sonra her şey oluyor. Biz yeter ki sağlığımızı koruyalım ve taraftarlarımızdan da yine rica ediyorum. Özellikle Samsunspor olarak suistimallerden ya da kurallara uyulmamaktan dolayı hastalanıp iş biraz daha büyüyüp başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Samsunspor taraftarı olarak bir kişi dahi eksilmek istemiyoruz. Dolayısıyla kurallara uyalım. Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin, bilim adamlarımızın önerilerine harfiyen riayet edelim. İşi çok güzel yere getirmişken tekrar başa dönmeyelim. Bu konuda özellikle halkımızdan ve taraftarlarımızdan hassas olmalarını istiyoruz. Yeter ki bu süreçten sağlıklı şekilde çıkalım."