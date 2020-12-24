Ertuğrul Sağlam: 'Artık puan kaybına tahammül yok'

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, önce Ankaraspor sonra da Adanaspor maçını kazanmayı istediklerini belirterek, "Devrenin sonunda taraftarımızı mutlu edeceğimiz, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz ve devre arasında yapacağımız takviyelerle daha huzurlu bir ortam oluşturmayı istiyoruz." dedi.



Sağlam, yaptığı açıklamada, Ankaraspor karşılaşmasını kazanıp, onun moral ve motivasyonuyla Adanaspor maçına hazırlanmaya çalışacaklarını söyledi.



Bu hafta cezalı ve sakat oyuncuları olduğunu belirten Sağlam, "Ama biz hiçbir zaman bunları bir mazeret olarak ortaya koymadık. Dolayısıyla bu hafta da hepsine güvendiğimiz arkadaşlarımızın birkaçı geçtiğimiz hafta cezalı ya da sakat olup da oynayamayacak arkadaşlarımızın yerine görev alacaklar. Sorumluluğun bilincinde olup o şekilde hareket edecekler ve inşallah takımlarına katkı yapacaklar ve ellerine geçen bu fırsatı da iyi kullanacaklar." diye konuştu.



Ankaraspor karşılaşmasının kolay bir maç olmayacağını ifade eden Sağlam, rakiplerinin son haftalarda iyi futbol oynadığını, iyi mücadele ettiğini vurguladı.



Bu zorlu karşılaşmada oyuncuların Samsunspor ruhuyla mücadelelerini ortaya koyacaklarını ve taraftarları mutlu edecek sonucu oradan alacaklarına inandığını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:



"Oynayacağımız 2 karşılaşma da bizim için önemli maçlar. Bunlarda puan kaybına tahammülümüz yok. O yüzden çıkacağız ve kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. İnşallah önce Ankaraspor sonra da Adanaspor maçını kazanıp, devrenin sonunda taraftarımızı mutlu edeceğimiz, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz ve devre arasında yapacağımız takviyelerle daha huzurlu bir ortam oluşturmayı istiyoruz."



Takımdaki sakatlığı süren oyuncular hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, şöyle konuştu:



"Tomane'nin tedavi süreci ülkesi Portekiz'de devam ediyor. Bizden izin alarak gitti ve tedavisi gayet iyi gidiyor. Allah'ın izni ile ikinci yarının başında takımla beraber çalışmalara başlayacak. Ondan sonraki süreçte de inşallah bir aksilik olmazsa Tomane de yeni transferimiz olarak takıma katılacak. Caner Arıcı da şu anda iyi durumda. Antrenmanlarımızın belli bölümlerine katılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren o da inşallah yüzde 100 olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Nadir Çiftçi'nin ise arka adalesinde bir sıkıntı var. Dolayısıyla Nadir'den biz 2 hafta faydalanamayacağız. Allah'a şükür çok büyük bir sorun gözükmüyor. Nadir de ikinci yarı takımla birlikte çalışmalara başlar."



