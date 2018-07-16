"DENİZ İLE İLGİLİ SIKINTI YOK"

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Erzurum'da tamamlayan ve ikinci etap çalışmaları için Hollanda'ya gidecek olan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam gelecekle ilgili planlarını sporx.com'a açıkladı.2017-18 sezonu öncesi kadrosuna bir iki takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte tecrübeli teknik patron en büyük artılarının şehirde ve camiadaki huzur ve güven ortamı olduğunu belirterek, "Şehrin, camianın takımına, başkanına, yönetimine olan inancı ve ortaya çıkan huzurlı ortam bizi gelecek adına umutlandırıyor. Bu birlik ve beraberlik bizim en büyük artımız olacak" dedi.Kayserispor'un bu sezon daha üst sıralarda bitireceğine inancının büyük olduğunu belirten Ertuğrul Sağlam, "Bu sezon ki asıl hedefimiz, izleyenlere keyif veren saha içi davranışlarıyla beğeni toplayan, ligi önceki sezondan daha üst sıralarda tamamlamış ve en önemlisi bir sonraki senenin o büyük hedeflerine hazır bir takımı ortaya koymak olacak. Bunun için takım hazır, ortam müsait" açıklamasını yaptı.Kayserispor teknik patronu adı transfer gündeminden düşmek bilmeyen yıldız futbolcuları Deniz Türüç'le ilgili bir sıkıntının olmadığının altını çizerek, "Deniz bizim takımımızın önemli bir parçası. Bedeni de burda kafası da burda. İyi bir profesyonel. Kendisinin ayrılmak gibi bir düşüncesi planı yok. Biz de zaten tüm planımızı Deniz kalacak şekilde yaptık. O da gelecek sezon takımın önemli bir parçası olacak. Ona ihtiyacımız var" dedi.