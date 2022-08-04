Ertuğrul, ilk Avrupa deneyimini yaşadı

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, Slovacka karşısında ilk Avrupa deneyimini yaşadı.
Sarı-lacivertli ekipte A takımda ilk resmi maçına geçtiğimiz sezon ligde Antalyaspor deplasmanında çıkan Ertuğrul, ilk 90 dakika heyecanını da Altay karşısında yaşamıştı.
Bu iki maç dışında resmi maçlarda süre alamayan 19 yaşındaki file bekçisi, hazırlık maçında Partizan karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Ertuğrul, kaleci Altay'ın sakatlığı, yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ın henüz takımla çalışmamış olması nedeniyle önemli karşılaşmada kaleyi korudu.
Sarı-lacivertli ekipte A takımda ilk resmi maçına geçtiğimiz sezon ligde Antalyaspor deplasmanında çıkan Ertuğrul, ilk 90 dakika heyecanını da Altay karşısında yaşamıştı.
Bu iki maç dışında resmi maçlarda süre alamayan 19 yaşındaki file bekçisi, hazırlık maçında Partizan karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Ertuğrul, kaleci Altay'ın sakatlığı, yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ın henüz takımla çalışmamış olması nedeniyle önemli karşılaşmada kaleyi korudu.
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