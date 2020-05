Bursaspor altyapısından çıkıp Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'de kariyer yolculuğuna devam edengeleceğiyle ilgili konuştu.23 yaşındaki defans oyuncusu, Bursaspor'dan Le Havre'ye, Paul Le Guen'den Pablo Martin Batalla'ya, kariyer planından Türkiye'ye transfer iddialarına kadar pek çok konuda TRT Spor'a açıklamalar yaptı.İşte Ertuğrul Ersoy'un yanıtlarından satır başları..."Paul Le Guen ile birlikte Bursa'da çalıştığımız dönemlerde güzel bir ivme yakalamıştık. Hoca, kulüpten ayrılırken bana 'Bursaspor'dan ayrılıyorum ama hangi takımla anlaşırsam ilk transferim sen olacaksın' dedi.""A Milli Futbol Takıma seçildiğimden itibaren Le Havre kariyer planımda yoktu. Devre arasında istemişlerdi. Ancak ben Bursaspor'da kaptanlığa yükselmiştim. Ve reddettim. Sezon sonunda Lecce ile anlaştık, transfer gerçekleşmedi.""Ülkemizdeki büyük takımlar beni istedi. Bursaspor'da karışık bir dönem vardı. Farklı takımlardan teklifler aldım. Paul Le Guen faktörüyle beraber takımı da araştırdıktan sonra Le Havre'yi seçtim.""Paul Le Guen Bursaspor'a geldiğinde bir süre sonra basına şöyle bir açıklama yaptı; '19 yaşındaki Ertuğrul formayı aldı ve bana sistemi değiştirtti'. Hoca bana çok güvenmiş ve benden etkilenmişti."Umut Meraş'la sürekli birlikteyiz. Zeki (Çelik) de benim Bursa'dan arkadaşım. Maç programımız çok yoğun oluyor ama telefonda sürekli görüşüyoruz. En son Yusuf (Yazıcı), Zeki ve Umut Fransa'dan ülkeye nasıl döneriz, diye konuşmuştuk.""Bursaspor'u seviyorum. Bana çok şey kattı. Çok güzel başarılar elde ettim. Çocukluk hayalimi orada gerçekleştirdim ama söyleyeceğim şey benim hakkım yendi. O dönem kulübe çok büyük bir miktar para bıraktım. Fazla detaylara girmek istemiyorum. Saha içindeki değil ama saha dışındaki eleştiriler beni çok yıprattı. Bursaspor'u çok sevmeme rağmen artık geride bıraktım. Ben eleştirilmek için, küfür yemek için yaşamıyorum. Yaptığım her iyiliğin karşılığında aileme ve kendime küfür yedim. Oradaki insanlar basından duydukları yalan yanlış haberlerle alt yapısından çıkan oyuncuları kirletmeye devam etsinler.""Pablo Martin Batalla bizim için çok başka bir figürdü. Onunla birlikte aynı formayı terletmekten çok mutlu ve gururluyum. Karakteri mükemmel bir insan. Bizleri her zaman korudu.""Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi açıkçası pek düşünmüyorum. Kendi gelişimime odaklandım ve burada biraz daha devam etmek istiyorum. Ancak ne olacağını bilemeyiz. Türkiye'den takımıma belki büyük bir bonservis teklifi gelir. Neden olmasın?""Şu anda A Milli Takımın iskeletini oluşturan tüm oyuncular benim arkadaşım. Milli takımın başarıdan başarıya koştuğu her dönem de ben de oradaydım. Ardından bende bir gerileme oldu. Bir genç oyuncu için en önemli şeylerden bir tanesi doğru zamanda doğru takımda bulunmaktır. Takım başarılı olursa, performanısınız sıradan olsa da başarılı görünürsünüz. Alt yapıdan, A Milli Takıma kadar götürdüğüm ivmem şimdi sekteye uğradı. 'Daha önce yaptım, yine yapabilirim' dedim. Bugün daha önce çalıştığımdan daha fazla çalışmam gerekiyor. Çünkü bugün, daha önce beraber oynadığım arkadaşlarım şimdi farklı bir kimliğe büründü. Oradaki ekip şu anda birbiri için mücadele etmeye hazır, çok kaliteli bir ekip. Benim onları yakalamam için tempomu yükseltmem ve özgüvenimi tekrar kazanmam lazım...Bana göre bir futbolcuda olmazsa olmaz iki özellik vardır. Biri kuvvet diğeri ise öz güven. Bunun farkındayım ve çalışmalarımı bu doğrultuda yapıyorum. Bunun için EURO 2020'nin ertelenmesine ben pozitif bakıyorum.""Şehrimi çok seviyorum. Hodri Meydan gibi çok iyi bir taraftarı var. Tabii o topluluğun önünde oynamak çok keyif verici olabilir. Hem de benim memleketim olması sebebiyle de bir gün neden olmasın? Oynamak isterim."