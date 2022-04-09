Ertuğrul Ersoy: 'Trabzonspor'u yenebilirdik'

Gaziantep'in Trabzonspor'la berabere kaldığı maçın ardından Ertuğrul Ersoy açıklamalarda bulundu.



Lider Trabzonspor'a karşı gol yemeden alınan 1 puanın ve oynanan futbolun kendilerine mutluluk verdiğini belirterek şu açıklamaları yaptı:



"Ligin liderine en iyi futbol oynayan takımına karşı mücadele ettik. Sezobnu keyifli ve iyi oyunla bitirmek istiyoruz. Zor olacağını biliyorduk. Gol yemeden alınana 1 puan, benim gibi defans oyuncuları için önemli. 3 puan da alabilirdik. Trabzonspor gibi formda bir takımdan gol yememek önemli. Yeni sezon bakacağız."



"Nwakaeme'ye müdahalem vardı kart gördüğüm pozisyonda. Onun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Bunun öncesinde Vitor'un yaptığı bir pozisyon var, ona hiç kart çıkmadı. Bunları tartışırsak ucu oradan oraya dokunur... Hakem, bence iyi bir maç yönetti.""





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