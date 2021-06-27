Ertuğrul Ersoy, 1 haftadır Gaziantep'te çalışıyor

Önümüzdeki Gaziantep FK savunmasındaki forma savaşında galip çıkmayı amaçlayan tecrübeli oyuncu Ertuğrul Ersoy, 1 haftadır Gaziantep FK tesislerinde çalışıyor.



Şehre en erken gelen oyunculardan olan Ertuğrul burada hem çalışarak hem de Gaziantep'i gezerek tatilinin son günlerinin tadını çıkartıyor.



Tarihi yerlere gidip kendine bir fırsat oluşturan Ertuğrul teknik direktör Erol Bulut ile de zaman zaman görüşüyor.



Kaynak: Gaziantep Güneş