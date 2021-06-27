Ertuğrul Ersoy, 1 haftadır Gaziantep'te çalışıyor

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK forması giyen stoper oyuncusu Ertuğrul Ersoy, çalışmalarını şehirde sürdürüyor.

, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Ertuğrul Ersoy, 1 haftadır Gaziantep'te çalışıyor
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27 Haziran 2021 17:38
Önümüzdeki Gaziantep FK savunmasındaki forma savaşında galip çıkmayı amaçlayan tecrübeli oyuncu Ertuğrul Ersoy, 1 haftadır Gaziantep FK tesislerinde çalışıyor.

Şehre en erken gelen oyunculardan olan Ertuğrul burada hem çalışarak hem de Gaziantep'i gezerek tatilinin son günlerinin tadını çıkartıyor.

Tarihi yerlere gidip kendine bir fırsat oluşturan Ertuğrul teknik direktör Erol Bulut ile de zaman zaman görüşüyor.

Kaynak: Gaziantep Güneş

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