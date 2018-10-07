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Ertuğrul Erdoğan: ''Top kayıplarının faturası ağır oldu''

Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Anadolu Efes maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
Ertuğrul Erdoğan: ''Top kayıplarının faturası ağır oldu''
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07 Ekim 2018 18:33
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında Anadolu Efes'e 73-70 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, çok fazla basit top kayıpları yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, Anadolu Efes'in Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından lige de galibiyetle başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın ciddi bir bölümünden profesyonel bir takım görüntüsünden ziyade genç bir takım görüntüsü sergiledik. Bu kadar fazla hata kabul edilebilir değil. Daha akıllı oynamamız gerekiyor. Duygularıyla oynayan bir takımız. Bugün 20 top kaybı yaptık ve faturası ağır oldu. Rakibe çok fazla hücum ribaundu verdik. Buna rağmen 3 sayı ile kaybettik. Bizim ciddi bir yolumuz var ama takımın enerjisi ve kimyasından memnunum. Oyuncuların yeteneği gelecek için umut veriyor. Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli."

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