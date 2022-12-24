Ertuğrul Doğan: 'Yeni bir hikaye için...'

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından taraftarlara ve camiaya seslendi.



Doğan, "Yeniden bir başlangıç için yeniden bir hikaye yazmak için beraberce, hiç ayrılmadan sezon sonunda da unutulmayacak o muhteşem anıları yeniden biriktirmek için bu akşam yuvamızda yan yana duralım. Beraber hücum ve beraber defans yapalım" dedi.



Koronavirüse yakalanan ve bir süredir yoğun tedavi gören Ertuğrul Doğan'ın, bugünkü maçta tribünde olması bekleniyor.









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