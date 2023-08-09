Ertuğrul Doğan transfer için devreye girdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bruno Petkovic transferi için bizzat devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan transfer için devreye girdi
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09 Ağustos 2023 10:09
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 10:16
Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Dinamo Zagreb'in yıldızı Bruno Petkovic'te flaş gelişmeler yaşanabilir. Sponsorluk anlaşmasını tamamlayarak rahat nefes alan başkan Ertuğrul Doğan'ın Petkovic'i bitirmek adına görüşmeleri hızlandıracağı ifade edildi.

"KISA SÜREDE TAKIMA KATILACAKLAR"

Transferde hata yapmak istemediklerini, teknik direktör Bjelica'nın istediği oyuncuları da en kısa sürede takıma kazandıracaklarını söyleyen Doğan, Zagrebli yöneticilerle doğrudan temasa geçecek.

Ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi ön elemeleri olmak üzere 6 maçta forma giyen ve 1 gol atabilen Petkovic kulübünde eleştirilerin odağındaki isim olurken bu durumun da Bordo-Mavililer'in lehine olacağı ifade edildi.

B PLANI DA VAR

Trabzonspor, golcü transferinde B Planı için de çalışıyor. Golcü transferinde Hırvat oyuncu Petkovic'e kilitlenen ve Zagreb'in Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına göre bu transferde yol katedecek olan bordo-mavililer, olumsuz bir duruma karşı B Planı için de çalışıyor.

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