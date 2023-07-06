Ertuğrul Doğan: 'Trabzon'a dönmüyor!'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Doğan, Montasser Lahtimi'nin Trabzon'a dönmek istemediğini söyledi.
Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde:
"Lahtimi konusu doğru. Oyuncu, tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık, ceza kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Gelişmelere göre neler yaşanacağını göreceğiz. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor. Son durum bu."
TATİLİNE DEVAM EDİYOR
Trabzon'a geri dönmeyen Lahtimi, ülkesi Fas'ta tatiline deva ediyor. Lahtimi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Trabzonspor taraftarlarının tepkisini çekti.
137 DAKİKAYA 600 BİN EURO BONSERVİS VE 300 BİN EURO MAAŞ
Abdullah Avcı döneminde İslami Dayanışma Oyunları sırasında fark edilerek, 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için Fath Union Sport kulübüne 600 bin Euro bonservis ödenmiş ve başka kulübe gitmesi durumunda kazancın yüzde 17'sinin verileceği taahhüt edilmişti. Sakatlanan Visca'nın yerine takviye olarak transfer edilen oyuncu, çıktığı 8 Süper Lig maçında 1 kez ilk 11'de yer alıp, toplam 137 dakika forma giymişti. Kadroda olduğu 22 Süper Lig maçının 14'ünde kulübede bekleyen Faslı oyuncu, geçen sezon 300 bin Euro maaş almıştı. Faslı oyuncu bu sezon takımda kalması durumunda 325 bin Euro, gelecek sezon 400 bin Euro, opsiyon kullanılırsa 2025-26 sezonunda 600 bin Euro ücret alacak.
Doğan, Montasser Lahtimi'nin Trabzon'a dönmek istemediğini söyledi.
Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde:
"Lahtimi konusu doğru. Oyuncu, tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık, ceza kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Gelişmelere göre neler yaşanacağını göreceğiz. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor. Son durum bu."
TATİLİNE DEVAM EDİYOR
Trabzon'a geri dönmeyen Lahtimi, ülkesi Fas'ta tatiline deva ediyor. Lahtimi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Trabzonspor taraftarlarının tepkisini çekti.
137 DAKİKAYA 600 BİN EURO BONSERVİS VE 300 BİN EURO MAAŞ
Abdullah Avcı döneminde İslami Dayanışma Oyunları sırasında fark edilerek, 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için Fath Union Sport kulübüne 600 bin Euro bonservis ödenmiş ve başka kulübe gitmesi durumunda kazancın yüzde 17'sinin verileceği taahhüt edilmişti. Sakatlanan Visca'nın yerine takviye olarak transfer edilen oyuncu, çıktığı 8 Süper Lig maçında 1 kez ilk 11'de yer alıp, toplam 137 dakika forma giymişti. Kadroda olduğu 22 Süper Lig maçının 14'ünde kulübede bekleyen Faslı oyuncu, geçen sezon 300 bin Euro maaş almıştı. Faslı oyuncu bu sezon takımda kalması durumunda 325 bin Euro, gelecek sezon 400 bin Euro, opsiyon kullanılırsa 2025-26 sezonunda 600 bin Euro ücret alacak.