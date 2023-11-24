Ertuğrul Doğan: "Seneye şampiyon oluruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Sponsorlukları halledersek, herkes maddi-manevi üzerine düşeni yaparsa, bu sene olmazsa bir sonraki sene şampiyon oluruz" şeklinde konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan: 'Seneye şampiyon oluruz'
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24 Kasım 2023 10:07
Trabzonspor'un zirveyle arasındaki puan farkını 9'a indirmesinin ardından taraftarlar, şampiyonluğu daha fazla dillendirirken başkan Ertuğrul Doğan'dan konu hakkında önemli açıklamalar geldi.

Son şampiyonluktaki ekipte yer aldığını belirten Doğan, "Abdullah Avcı ile çok sıkıntılı süreçleri birlikte aştık ve sonunda hedefimize ulaştık. O yüzden nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Sponsorlukları halledersek, herkes maddi-manevi üzerine düşeni yaparsa, bu sene olmazsa bir sonraki sene şampiyon oluruz. Trabzonspor, isyan, mücadele ve hırsın takımıdır. Böyle bir takımın yarışın içerisinde olmaması gibi bir durum söz konusu değil" şeklinde konuştu.

4 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI!

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve geri dönmesinin ardından Süper Lig'de yükselişe geçti. Karadeniz temsilcisi, Avcı yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

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