Ertuğrul Doğan, Petkovic'i almaya gidiyor

Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Nenad Bjelica'nın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Bruno Petkovic'i almak için Hırvatistan'a gidecek.
Hırvat basınına yansıyan haberlere göre Başkan Doğan'ın hem oyuncuyla hem de kulübü Dinamo Zagreb'le görüşeceği belirtildi. Başkan'ın transferi noktalayarak Trabzon'a dönmek istediği bilgisi de haberin içeriğinde yer aldı.
Petkovic, bu sezon, Dinamo Zagreb'le çıktığı 39 maçta 13 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.
Hırvat basınına yansıyan haberlere göre Başkan Doğan'ın hem oyuncuyla hem de kulübü Dinamo Zagreb'le görüşeceği belirtildi. Başkan'ın transferi noktalayarak Trabzon'a dönmek istediği bilgisi de haberin içeriğinde yer aldı.
Petkovic, bu sezon, Dinamo Zagreb'le çıktığı 39 maçta 13 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.