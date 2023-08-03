Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti
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03 Ağustos 2023 14:00
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Genel Sayman Sami Karaman'ın, kulübün kuruluş yıl dönümünde Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Doğan'ın, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem'den mevcut durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldığı aktarılarak, "Başkanımız Doğan ve yönetim kurulu üyelerimiz, daha sonra Futbol ve Antrenör Sorumlusu Mustafa Ramazan, Yetenek Kimliği ve Bünyeye Katma Sorumlusu Ayhan Alemdaroğlu, Sağlık ve Performans Bilimi Sorumlusu Yağış Piyale ile A Takıma Geçiş ve Uyum Sorumlusu Turgut Kural'ın hazırladığı sunumu izledi." denildi.

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