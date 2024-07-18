Ertuğrul Doğan: 'Mevcut TFF yönetimi bizim için yok hükmünde'

Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Mevcut yönetimle alakaları düşüncelerimizi paylaştık. Kendisinin bu işi başarabileceğine inanmıyoruz. Niye aday oldular, bir fikrimiz yok. Trabzonspor için yok hükmünde bu yönetim tarzı. İnşallah bizi yanıltırlar. Biz İbrahim Bey'in tarafıyız, oyumuzu oraya vereceğiz. İnşallah seçimi kazanır. Kendisi adaletli, sözünün arkasında duran biri. En önemlisi budur. Bir Trabzonlu olarak bunu yapmaya muktedirdir. Bugün a yarın b, bugün gündüz akşam gece konuşmaz. Doğru neyse yapar. Türk futbolunda kaos başka yere geldi. Yönetimle alakalı açıklama yapmayan kulüp yok. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu kulüpleri... Memnun olan kulüp yok." sözlerini sarf etti.



TRANSFER SÖZLERİ



Daha sonra Paul Onuachu transferi hakkında konuşan Doğan, " Onuachu'ya 15 milyon euro verip almam. Kimseyi almam, Onuachu anlamında değil. Onuachu'yu çok seviyoruz, kalmasını istiyoruz ama makul şartlarda bu iş gerçekleşmeli. Makul şartlar oluşmadı. Kulübü aşağı iniyor, biz yukarı çıkıyoruz. İnşallah yakın zamanda mantıklı bir yerde buluşup bu işi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanlık Seçimi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.Trabzonspor olarak İbrahim Hacıosmanoğlu'nu desteklediklerini söyleyen Doğan,