Ertuğrul Doğan: "İmtiyaz talep ediyorlar"

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Twitter hesabından son yaşanan gelişmelere dair bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ertuğrul Doğan: 'İmtiyaz talep ediyorlar'
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04 Ocak 2023 00:34
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, son günlerde gündemde olan hakem kararlarına yönelik bir paylaşımda bulundu.

Twitter'dan bir gönderi paylaşan Doğan, "Dünden bugüne şu sistemden nemalananların ucuz kahramanlıklar peşinde koşması 'imtiyaz talep etmekten" öteye geçmiyor çünkü samimi değiller. Futbolumuzun genel sorunu adalettir ve bunun sağlanmasının yolu asgari müşterekte değil ahlaki müşterekte buluşabilmektir. VAR mısınız?" ifadelerini kullandı.




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