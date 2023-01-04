Ertuğrul Doğan: 'İmtiyaz talep ediyorlar'

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, son günlerde gündemde olan hakem kararlarına yönelik bir paylaşımda bulundu.



Twitter'dan bir gönderi paylaşan Doğan, "Dünden bugüne şu sistemden nemalananların ucuz kahramanlıklar peşinde koşması 'imtiyaz talep etmekten" öteye geçmiyor çünkü samimi değiller. Futbolumuzun genel sorunu adalettir ve bunun sağlanmasının yolu asgari müşterekte değil ahlaki müşterekte buluşabilmektir. VAR mısınız?" ifadelerini kullandı.











SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ