Ertuğrul Doğan: 'Herkes Trabzonspor'u haykıracak!'

Trabzonspor'da ligin başlamasına az bir zaman kala yönetim kurulu tüm mesaisini takımın motivasyonunu daha da artırmaya odaklamış durumda.Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da sezon sonunda başarılı olacaklarına olan inancın çok fazla olduğunu belirterek, "Hem ligde hem de kupada zafere ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunu başaracak kadro kalitemiz var. Şampiyonluk kupasını kaldıracağız ve herkes yeniden Trabzonspor'u haykıracak" diye konuştu.Trabzonspor'da Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye'nin takımdaki geleceği performansına bağlı olacak. Ndiaye'nin kalan 8 haftadaki performansı beğenilirse takımda kalması için harekete geçilecek. Ancak Stoke City'nin isteyeceği rakam da önemli olacak.DOĞAN, başarıya giderken uyguladıkları ekonomik politikadan vazgeçmeyeceklerini de belirterek, "Biz iki kupayla müzemizi taçlandırma hedefine doğru koşarken ekonomik olarak da hiç taviz vermeden bunu başaracağız. Birçok kulüp bundan sonra bizi örnek alıp, neden o rakamları ödüyoruz düşüncesinde olacak" diye konuştu.