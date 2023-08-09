Ertuğrul Doğan: 'Her şey transferle olmuyor'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanıziyaret etti.Başkan Doğan, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ligde 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak yeni sezon öncesi Başkan Büyükekşi ile görüşlerini paylaştıklarını belirten Ertuğrul Doğan,ifadelerini kullandı.Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının sürdüğünü de aktaran Doğan,diye konuştu.Ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduklarına vurgu yapan Ertuğrul Doğan, bir arada oldukları takdirde bu sorunların üstesinden geleceklerine inandığını aktardı.Bordo-mavili taraftarlara destek ve tribünleri doldurma çağrısında bulunan Başkan Doğan, şu görüşleri paylaştı:Son olarak Papara ile imzaladıkları stat isim sponsorluğu anlaşmasıyla ilgili konuşan Ertuğrul Doğan,değerlendirmesinde bulundu.