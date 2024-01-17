Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı: ''Nasıl aldı' diyecekler!''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, biri stoper diğeri orta saha olmak üzere iki isimle görüştüklerini ifade etti. "Yapma yahu. Nasıl aldı" dedirtecek isimleri düşündüklerini söyleyen Doğan, "Geliştirip, satılacak oyuncular da olacak" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı: ''Nasıl aldı' diyecekler!''
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17 Ocak 2024 13:18
Süper Lig'de bu sezon Abdullah Avcı göreve geldikten sonra çıkışa geçen Trabzonspor'da gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Bordo-Mavililer'in 1 numaralı ismi Başkan Ertuğrul Doğan, transfer konusunda çarpıcı konuştu.

İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ

Takıma maksimum oranda katkı verebilecek oyuncuları kadrolarına katmak için çalıştıklarını ifade eden ve son gelişmeler hakkında bilgiler veren Doğan, "Şu anda teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın tespit ettiği iki oyuncu var. İki futbolcuyla da transfer görüşmelerimiz sürüyor. Elbette bu işin bir de maddi boyutu var. Transfer dinamik bir süreç" diye konuştu.

KİMSE TARTIŞAMAYACAK

Gerçekleştirilmesi planlanan transferlerin, kimsenin tartışamayacağı tarzda oyuncular olacağına da vurgu yapan Trabzonspor Başkanı Doğan, iki oyuncudan birinin stoper, diğerinin de orta saha oyuncusu olduğunu ifade etti. "Yapma yahu, nasıl aldılar denilecek isimler alacağız" diyen Doğan, "Geliştirip satabileceğimiz oyuncular da alacağız. Para da kazanmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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