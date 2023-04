Trabzonspor'da 26 Mart'ta yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da 1129 geçerli oyun 919'unu alarak kulübün 18. başkanı seçilen Ertuğrul Doğan, Sabah Spor'a konuştu. Çiçeği burnundaki başkan, takımdaki kötü gidişattan, teknik direktör arayışlarına kadar merak edilen tüm sorulara cevap verdi.



-Herkes teknik direktörü merak ediyor, durum nedir?



Sezon sonuna gelindiği için takımların Avrupa ve lig hedefleri var. Etik kurallar gereği görevde olan hocalarla görüşmüyoruz. Kulüplerinden izin almaya çalışıyoruz. Kulüplerinin onayıyla görüştüğümüz 2-3 isim var. Yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum.



-Yeni teknik direktör Beşiktaş maçına yetişir mi?



Beşiktaş maçına yetişmez. Kimi hocalar takımın bu durumu itibariyle topa girmek istemiyor. Ben de böyle düşüneni hoca olarak düşünmüyorum. Avrupa'da görüştüğümüz bazı hocalar çok ciddi rakamlar istedi. Ekonomik sıkıntılardan bahsederken diğer taraftan hocaya 4 milyon Euro verirsem yaptığımla söylediğim birbirini tutmaz. Ama en yakın zamanda camianın kabul edeceği, oyuncuların saygı duyacağı bir isim olacak.



-Yerli mi yabancı mı olacak?



Şu anda yerli gibi durmuyor. 2 yıllık bir planlama düşünüyoruz. Kongremiz Aralık 2024'te. Bizim görev süremizi çok geçecek bir çalışma programı düşünmüyoruz. Ama şunu söyleyeyim ligi bilen, tanıyan, rakip takım oyuncularını bilen, Türkiye'de sistemin nasıl işlediğini bilen birisini isterim. Bizim kafamızdaki de o aslında. Şehrin ne istediğini biliyoruz. Her zaman yarışın içerisinde olmak istiyoruz.



"GİDECEK İSİMLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"



-Sürekli olarak şu futbolcu gidecek, bu ayrılacak şeklinde haberler çıkıyor. Siz ne söylersiniz?



Anlaşması bitecek bazı oyuncularımız var. Gbamin, Hamsik gibi. Yusuf Yazıcı'nın kiralık anlaşması sona eriyor. Bunun yanında ayrılmak isteyenler var. Hugo bunlardan biriydi, gitti. Ailevi sebeplerden dolayı Peres'in de ayrılma talebi var. Kulübün çıkarları doğrultusunda değerlendiriyoruz. Yeni hocamızla politikamızı belirleyip, erken zamanda kamp öncesinde transferlerin tamamını yetiştirmek istiyoruz. Son şampiyonluğumuz 24-25 milyon Euro'larla son 10 yılın en düşük takım bütçesi ile yaşandı. Demek ki doğru planlama, doğru oyuncular, doğru bütçe başarıya yetiyor.



"SPORTİF DİREKTÖR OLMAYACAK"



-Yabancı sayısıyla ilgili düşünceniz ne?



Bence serbest kalması lazım. İyi oyuncu her zaman oynar. Bunun yanına altyapıdan teşvikler olabilir. Daha fazla altyapıdan oyuncu oynatan takım teşvik edilebilir.



-Sportif direktörlükle ilgili haberler okuduk, böyle bir makamı düşünüyor musunuz?



Düşünmüyoruz. Zaten beyefendinin de (Serdar Bali) öyle bir talebi yok. Ben Serdar abiyi yeni tanımıyorum. Onlar da beni 20-25 yıldır tanır. Eski futbolcuların tamamından, şu anda yönetim kurulu danışmanımız olan Sayın Ali Kemal Denizci'den, İskender Günen'den, Güngör Şahinkaya'dan (dayısı) her zaman görüş alırım, fikir alırım. Bunlar şehrimizin efsaneleri, Trabzonspor gerçeğini yaratan kişiler.



"TRABZON KOLEJİ'Nİ KURUP A TAKIMA SUNACAĞIZ"



Hedeflerımızden biri, yıllardır konuşulan Trabzonspor Koleji'ni her şeyiyle hazır hale getirerek A takıma sunmak. Maddi durumu kötü diye 10 oyuncu gönderip, altyapıdan 10 futbolcu alamazsınız. Bu teknik olarak mümkün değil. Benfica ve Sporting'in planlaması belli. Biz de bunları yapabiliriz. Türk futbolunda bu vizyona ve altyapıya sahibiz.



"STAT SPONSORLUĞU İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"



Trabzonspor'un stat sponsorluğu şu an boş. Görüşmelerimiz sürüyor. 3 veya 5 yıllık anlaşma yapmak istiyoruz. Trabzonspor'un değerli mülkleri var. Yeni mülkler katmak için de çalışıyoruz. Kulübün şu anki borcu yönetilebilir değil. Bunu çözmemiz gerek.



"3 DAYIM TRABZON EFSANESİ"



-Bu sezon için takım hedefsiz kaldı. Taraftarı nasıl motive edeceksiniz?



Onlara sesleneceğim. Ben bu şehrin tam merkezinde, tribünlerde büyüdüm. Taraftar otobüsleriyle bir sürü deplasmana gittim. Dayılarım futbolcuydu (Güngör, Coşkun ve Bülent Şahinkaya), antrenmanlarda ve soyunma odalarında onlarla yüzlerce anım var. Bu kardeşlerine destek olmaları lazım. Şu anda onları en iyi ben anlarım, onlar da beni anlasınlar. Benim tek bir niyetim var; camianın mutluluğu. Bizim yaptıklarımızı yapan başka bir insan olsaydı, ekranlardan inmezdi. Ama bizim niyetimiz camiayı mutlu etmek. Sevdamız için geldik buraya.



GÜNGÖR ŞAHİNKAYA



1973-87 yılları arasında Trabzonspor forması giydi.



COŞKUN ŞAHİNKAYA



1967-70 yılları arasında bordomavili formayı terletti.



BÜLENT ŞAHİNKAYA



1968-70 sezonlarında Fırtına'da oynadı. 2009 yılında hayatını kaybetti.



BAY OLDUĞUMUZ HAFTA DEPREM BÖLGESİNDEYİZ



Yaşanan deprem büyük bir felaket. Oradaki insanlar için ilk andan itibaren elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Yeniden elimizdeki ürünlerin sevkiyatıyla alakalı planlamamız var. Şu anda TS Club'daki arkadaşlarımız, elimizde ne stok kaldı, ne götürürüz ne yaparız diye planlama yapıyoruz. Ligde bay geçeceğimiz 31. hafta (22-24 Nisan) kaptanımızla, oyuncularımızla deprem bölgesine ziyaret yapacağız.





