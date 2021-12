Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk ve transfer sözleri

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor'da, kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk hedeflerine ilişkin, "Taraftarımıza hak veriyoruz, insanların yıllardır beklediği kupa özlemi var. Dolayısıyla herkesin birbirine yardımcı olması lazım. En başta taraftarımızın, her zamanki gibi yine takımına tam anlamıyla sahip çıkması lazım." ifadelerini kullandı.



Doğan, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne verdiği röportajda, Trabzonspor ile buluşmasının temelden, aileden kaynaklı olduğunu kaydetti.



Dayıları Bülent, Coşkun ve Güngör Şahinkaya'nın Trabzonspor'da futbol oynadığı ve yöneticilik yaptığına işaret eden Doğan, "Haliyle ailenin içerisinde, çok erken yaşlarda Trabzonspor ile tanıştım. 'Trabzonspor'un soyunma odasında büyüdüm.' diyebilirim. Apartmanda Trabzonspor'dan başka konuşulan bir şey olmazdı sanki. En son Güngör dayımla yaşanan şampiyonluğu hatırlıyoruz hayal olarak. Bu takımla yatıp bu takımla kalktık, onunla mutlu olduk, üzüldük, hayaller kurduk hep. Bu yaşa geldik, bu durum hiç değişmedi." şeklinde görüş belirtti.



Doğan, genç yaşta asbaşkanlık görevine gelmesine ilişkin de "Bizim için büyük gurur bu göreve gelmek. Camiamız sağ olsun, destek oluyor. Rahmetli dayım Bülent Şahinkaya Trabzonspor'un kaptanlarından. Bana küçükken bir şey söylemişti, hiç aklımdan çıkarmam; 'Hiç kimse Trabzonspor'un ona yaptığı iyilikten daha büyük iyiliği Trabzonspor'a yapamaz.' Ben hep o sözle yürüdüm. Trabzonspor'a bir şeyler vermeye çalışıyoruz ama hep Trabzonspor bize daha fazlasını veriyor. Bu işin gerçeği. Sorumluluğumuz çok fazla. Hata yapmamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Ligin ilk yarısında şampiyonluk yolunda avantaj yakaladıklarını ancak hep tek tek, maç maç bakarak işin sonunu görmeleri gerektiğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:



"Daha önce Trabzonspor şampiyonluğa giderken birçok kez sıkıntılar yaşadık. Biz de başkanımızla bunları detaylıca inceledik, üzerinde çok ciddi çalıştık. Ne oldu, ne bitti, ne gibi yanlışlıklar oldu, tekrarlamamamız gerekir. O yüzden çok dengeli ve kelimeleri de tek tek seçerek konuşuyorum. Çok fazla röportaj vermememizin ana nedeni de bununla alakalı. Çünkü bizim de aklımızdaki tek şey o, yani şehrin konsantrasyonunu fazlaca artıracak veya kaybettirecek herhangi bir şeye sebebiyet vermemek."



"Türk futbolundan alacağımız var"



Tüm takviyeleri devre arasında kadroya katacaklarını ifade eden Ertuğrul Doğan, "Ondan sonra eti senin, kemiği benim. Hocamız bu işin üstesinden gelecektir. Onun da başından çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi ikimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var. Trabzonspor da alacak, hocamız da alacak hak ettiklerimizi. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takıma gelmesinde büyük etkisinin olmasına ilişkin de şunları kaydetti:



"O gün de aynı şeyi düşünüyordum, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bir defa bu benim takip ettiğim ama başkanımızın, yönetimimizin onayıyla gerçekleşen bir süreç. Ben sadece görevlendirildim. Hocamızın zaten kariyeri hakkında konuşmanın anlamı yok. Kendini, rüştünü her yönüyle ispat etmiş, teknik-taktiğin dışında insani yönden de çok değerli biri. O Trabzon'da çalışmaktan, biz de onunla çalışmaktan mutluyuz. Ekibi ile birlikte yüreğini ortaya koydu, taraflı tarafsız her kesimin alkışlayacağı bir takımın oluşmasında önemli rol oynadı. Trabzonspor, onunla eski ruhunu yakaladı. İnşallah bu büyük hikayenin sonunda camiamızın özlemi sona erecek."



Her türlü gelişmeye hazır olduklarına vurgu yapan Doğan, şöyle devam etti:



"Hepimizin malumu, elimizden alınan şampiyonluklar var. Bunlardan ders çıkartarak inşallah bu sene taraftarımızın da yıllardır istediği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. 2010-11'de kazandık ama kupayı alamadık. Bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Tüm çabamız, çalışmamız bu yönde. Kendimizi her türlü gelişmeye göre hazırladık, ona göre de kadromuzu oluşturduk. Devre arasında da takımı güçlendiriyoruz. Hocamızın her istediği oyuncuyu alacağız. İnşallah camiamızla taraftarımız ve basınımızla bütünleşerek bu hedefe ulaşacağız."



"Şehrimizin heyecanını anlıyoruz"



Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un şampiyon olması halinde bazı belediye başkanları bile görevi bırakabileceklerini söylüyor, herkesten farklı bir şampiyonluk yaşama hikayesi çıkıyor. Sizin düşünceniz nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"(Gülerek) Ben yöneticiliği bırakmayacağım. Eğer ki o hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırsak hemen yeni hedeflerin peşine koşmak istiyoruz. Ama burada başkanımızın ve hocamızın daha önce açıklamaları var. Bu konu hakkında, ben de bazı şeyleri söyleyeceğim; her maça tek tek bakacağız. Tabii ki şehrimizin heyecanını anlıyoruz. Gerçi biz de heyecanlıyız. Her gün puan durumuna biz de bakıyoruz. Ama o hataya düşmememiz, insanların 'Olduk.' hissine kapılmasına izin vermememiz lazım. Burada en önemli sorumluluk da basına düşüyor, bu dengeyi çok iyi sağlaması lazım. Taraftarımıza hak veriyoruz, insanların yıllardır beklediği kupa özlemi var. Dolayısıyla herkesin birbirine yardımcı olması lazım. En başta taraftarımızın, her zamanki gibi yine takımına tam anlamıyla sahip çıkması lazım."



Ekonomik çalışmalar



Asbaşkan Doğan, bordo-mavili kulüpte yapılan ekonomik çalışmalara ilişkin de şunları aktardı:



"Planlayabileceğimiz işler var, programlayamayacağınız işler var kulüp olarak. Maalesef ülkemizde döviz kurundaki artışları görüyoruz. Buna kısa sürede hemen karşılık verip kulübe ekstra 300-400 milyon gelir sağlamanız lazım ki oluşan kur farkını kapatalım. Bu kolay bir durum değil. Ama bununla alakalı planlamalarımız sürüyor. Özellikle kripto para ve mali piyasalarda ciddi planlama ve programlamalarımız var, çalışıyoruz. Kulübe gelir getirecek 3-4 önemli kalem üzerinde belli bir noktaya kadar geldik."



"Ama bunların hepsinin dışında Trabzonspor'un en büyük gücü camiasının gücü." diyen Doğan, "Trabzonspor'un şampiyon olduktan sonra pek çok şeyin üstesinden daha kolay geleceğini biliyoruz. Dolayısıyla ilk planlamamız şu saat itibarıyla önce şampiyonluk. Ancak şampiyonluğa giderken ekonomik olarak da bütçeyi aşmamak ve borçların azalması için gerekli operasyonların yapılmasını planlamak gerekir. Hepsini beraber çalışıyoruz işin doğrusu. Bu arada stadyumun isim hakkı sponsorluğu ile ilgili de görüşmelerimiz, çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.



Doğan, hayalindeki Trabzonspor'a ilişkin, "Gönül ister ki Trabzonspor'u her yıl Şampiyonlar Ligi'ne giden, buralarda ciddi mücadele veren bir takım haline getirebilsek. Trabzonspor Kulübünün her yıl buralarda mücadele etmesi, her yıl şampiyonluğa oynaması lazım. Her yıl zirveye oynayan, zirvede kalması gereken bir takım yaratmalıyız. Ama birçok dengeyle beraber oraya gitmemiz lazım." ifadelerini kullandı.





