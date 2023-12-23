Ertuğrul Doğan'dan Nwakaeme açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, flaş bir transfer açıklaması yaptı.
Ertuğrul Doğan, Nwakaeme sorusuna "Daha önce de belirttiğim gibi teknik konu, hocamızın görüştüğü doğru." ifadelerini kullandı.
İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
"Transfer işi para işi. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar var. Yanlış bir hamle yapma şansımız yok. Hocamız ve izleme ekibi ciddi şekilde çalışıyor. Şu ana kadar netleşen sadece bir isim var ve o isim için çalışıyoruz. Örneğin Hamsik gibi tartışılmayacak isimler almak gerekiyor. Transferlerin bir kısmını şimdi bir kısmını sezon sonu yapacağız. Önceliğimiz maaşları sıkıntısız bir şekilde ödeyebilmek. Artık Bankalar Birliği ana para ödemeleri ve vergi ödemeleri de başladı. Bunları çok iyi organize etmemiz gerekiyor. Bunları yaparken eksikleri de gidermeye çalışacağız."
TONY NWAKAEME SORUSUNA YANIT VERDİ
"Daha önce de belirttiğim gibi teknik konu, hocamızın görüştüğü doğru. Nevzat kardeşimizle görüşme yaptık. Teknik olarak onay gelmedi. Geldiği zamana geldiği zaman mali durum ve sağlık açısından karar vereceğiz. Sorunsuz kişiliğiyle sorun yaşatmamış artı olmuştur. İnceledikten sonra bir karar alınacaktır."
Ertuğrul Doğan, Nwakaeme sorusuna "Daha önce de belirttiğim gibi teknik konu, hocamızın görüştüğü doğru." ifadelerini kullandı.
İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
"Transfer işi para işi. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar var. Yanlış bir hamle yapma şansımız yok. Hocamız ve izleme ekibi ciddi şekilde çalışıyor. Şu ana kadar netleşen sadece bir isim var ve o isim için çalışıyoruz. Örneğin Hamsik gibi tartışılmayacak isimler almak gerekiyor. Transferlerin bir kısmını şimdi bir kısmını sezon sonu yapacağız. Önceliğimiz maaşları sıkıntısız bir şekilde ödeyebilmek. Artık Bankalar Birliği ana para ödemeleri ve vergi ödemeleri de başladı. Bunları çok iyi organize etmemiz gerekiyor. Bunları yaparken eksikleri de gidermeye çalışacağız."
TONY NWAKAEME SORUSUNA YANIT VERDİ
"Daha önce de belirttiğim gibi teknik konu, hocamızın görüştüğü doğru. Nevzat kardeşimizle görüşme yaptık. Teknik olarak onay gelmedi. Geldiği zamana geldiği zaman mali durum ve sağlık açısından karar vereceğiz. Sorunsuz kişiliğiyle sorun yaşatmamış artı olmuştur. İnceledikten sonra bir karar alınacaktır."
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