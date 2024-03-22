Ertuğrul Doğan'dan Abdullah Avcı'ya: "Siz sahaya odaklanın"

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ertuğrul Doğan'dan Abdullah Avcı'ya: 'Siz sahaya odaklanın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2024 13:21
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli arada oyunculara 5 gün izin veren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşen başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Türkiye Kupası ve lig üçüncülüğü hedefimiz var. Siz sadece sahaya odaklanın, işinize bakın. Takım, bu gündemin dışında kalsın. Gerekenleri zaten biz söylüyoruz" dediği öğrenildi.

Fırtına, ligde kalan 4 iç saha maçını Sivasspor, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Ankaragücü ile oynayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery