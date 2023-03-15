Ertuğrul Doğan çalışmalarına start verdi

Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, yaklaşan seçim öncesi hazırlıklarına start verdi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ertuğrul Doğan çalışmalarına start verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2023 14:36
Trabzonspor başkanlığına adaylığını açıklayan tek isim olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Kaşüstü'nde seçim ofisi açtı. Ekibi burada seçim çalışmalarını yaparken, kongrede oy kullanma hakkı bulunan delegelere ulaşmaya çalışıyor.

5 YILLIK PLAN YAPTI

Doğan da Trabzon'a giderek ziyaretlerine başlayacak. Delegelerin karşısına güçlü projelerle çıkmak isteyen Doğan, 5 yıllık bir plan yaptı.

İstanbul'da hem yönetimine katacağı isimlerle hem de kulübe gelir getirecek sponsorluklarla ilgili son çalışmalarını yapan başkan adayı, kulübü sürdürülebilir ekonomiye ulaştırmak istiyor.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery