Ertuğrul Doğan çalışmalarına start verdi

Trabzonspor başkanlığına adaylığını açıklayan tek isim olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Kaşüstü'nde seçim ofisi açtı. Ekibi burada seçim çalışmalarını yaparken, kongrede oy kullanma hakkı bulunan delegelere ulaşmaya çalışıyor.
5 YILLIK PLAN YAPTI
Doğan da Trabzon'a giderek ziyaretlerine başlayacak. Delegelerin karşısına güçlü projelerle çıkmak isteyen Doğan, 5 yıllık bir plan yaptı.
İstanbul'da hem yönetimine katacağı isimlerle hem de kulübe gelir getirecek sponsorluklarla ilgili son çalışmalarını yapan başkan adayı, kulübü sürdürülebilir ekonomiye ulaştırmak istiyor.
5 YILLIK PLAN YAPTI
Doğan da Trabzon'a giderek ziyaretlerine başlayacak. Delegelerin karşısına güçlü projelerle çıkmak isteyen Doğan, 5 yıllık bir plan yaptı.
İstanbul'da hem yönetimine katacağı isimlerle hem de kulübe gelir getirecek sponsorluklarla ilgili son çalışmalarını yapan başkan adayı, kulübü sürdürülebilir ekonomiye ulaştırmak istiyor.