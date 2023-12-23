Ertuğrul Doğan: ''Bakasetas'a iki teklif yaptık, kabul etmedi''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Anastasios Bakasetas'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan: ''Bakasetas'a iki teklif yaptık, kabul etmedi''
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23 Aralık 2023 15:12
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas'ın geleceğiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, görüşmelerin şu an için olumsuz gittiğini açıkladı.

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, ''Bakasetas'a iki teklif yaptık, kabul etmedi. Şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamak istiyor. Trabzon'da yaşamayı seviyor ama belki de kafasında başka bir yerde yaşamak var. Yıl sonunda tekrar konuşacağız.'' dedi.

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