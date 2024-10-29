Ertuğrul Doğan, Ali Koç'la telefonda görüştü!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesi Ali Koç'u arayarak dostane bir atmosfer çağrısı yaptı.

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Ertuğrul Doğan, Ali Koç'la telefonda görüştü!
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29 Ekim 2024 11:15
Son güncelleme 29 Ekim 2024 11:28
Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından eleştirilen Başkan Ertuğrul Doğan, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde şehre gelecek.

DOĞAN'DAN ALİ KOÇ'A TELEFON

Bordo-Mavili kulübün başkanının zorlu maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradığı öğrenildi.

Geçen seneki kötü olayların tekrarlanmaması gerektiğini arzulayan Doğan, bazı taraftar gruplarıyla Trabzon'da önemli toplantılar yapacak.

Ayrıca Karadeniz kulübü, Fenerbahçe maçında taraftarlardan sadece takıma destek olunmasını istiyor.
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