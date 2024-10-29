Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından eleştirilen Başkan Ertuğrul Doğan, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde şehre gelecek.
DOĞAN'DAN ALİ KOÇ'A TELEFON
Bordo-Mavili kulübün başkanının zorlu maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradığı öğrenildi.
Geçen seneki kötü olayların tekrarlanmaması gerektiğini arzulayan Doğan, bazı taraftar gruplarıyla Trabzon'da önemli toplantılar yapacak.
Ayrıca Karadeniz kulübü, Fenerbahçe maçında taraftarlardan sadece takıma destek olunmasını istiyor.
DOĞAN'DAN ALİ KOÇ'A TELEFON
Bordo-Mavili kulübün başkanının zorlu maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradığı öğrenildi.
Geçen seneki kötü olayların tekrarlanmaması gerektiğini arzulayan Doğan, bazı taraftar gruplarıyla Trabzon'da önemli toplantılar yapacak.
Ayrıca Karadeniz kulübü, Fenerbahçe maçında taraftarlardan sadece takıma destek olunmasını istiyor.