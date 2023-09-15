Ertuğrul Doğan'a tam destek

Trabzonspor taraftar dernekleri, bordo-mavili takım ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a destek açıklaması yaptı, "Bugün de yarın da başkanın yanındayız" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ertuğrul Doğan'a tam destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2023 10:56
Trabzonspor taraftar dernekleri, bordo-mavili takım ve Başkan Ertuğrul Doğan'a destek açıklaması yaptı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen dernek ve gruplar adına basın açıklaması yapan Rota Akçaabatlılar Taraftarlar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, Trabzonspor'a destek verirken süreç içerisinde en önemli şeyin sabırlı olunması gerektiğini anlattı.

"Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna desteğimiz karşısında birçok ithamla karşılaştık" diye konuşan Pervanoğlu, transferler öncesi ve sonrasında kulüp başkanı ve ekibinin her zaman yanında olduklarını, tüm taraftarların da destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery