Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti!

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 Bin TL para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti!
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15 Aralık 2023 00:12
Son güncelleme 15 Aralık 2023 00:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ve idarecilerine çeşitli cezalar uyguladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 günlük hak mahrumiyetinin yanı sıra 210 bin lira, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan'a ise yaptığı açıklamalar gerekçesiyle 400 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 712 bin, Trabzonspor'a 680 bin, Beşiktaş'a 168 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 112 bin, VavaCars Fatih Karagümrük'e 31 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Açıklamada, RAMS Başakşehirli oyuncu Jerome Opoku'ya müsabaka hakemine yönelik hakareti gerekçesiyle ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı karta ek olarak 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Bitexen Antalyasporlu futbolcu Erdal Rakip ise 2 resmi müsabakadan men edildi.

Gaziantep FK, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarlarından bazılarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

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