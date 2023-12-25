Ertuğrul Doğan 140 bin lirasını TFF'den geri istiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 45 günlük hak mahrumiyeti cezası 31 güne indirilince TFF'den alacaklı oldu. Ertuğrul Doğan'ın 140 bin lirasını TFF'den geri isteyeceği belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan 140 bin lirasını TFF'den geri istiyor
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25 Aralık 2023 12:05
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamalar sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Bunun üzerine Ertuğrul Doğan 45 günlük cezanın karşılığı olarak 450 bin TL ödeyip İstanbulspor-Trabzonspor maçında protokol tribünündeki yerini almıştı. Ancak Tahkim Kurulu, Ertuğrul Doğan'ın cezasını 31 güne indirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre bu gelişme sonrası Ertuğrul Doğan 14 günlük cezaya karşılık gelen bedel olan 140 bin lirayı TFF'den geri isteyecek.

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