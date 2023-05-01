Ertuğrul: 'Denizli'ye layık şekilde bitireceğiz'

Spor Toto 1. Lig'in 35'inci haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a 2-1 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul, "Bundan sonraki maçımızı Denizlispor'a layık bir şekilde oynayıp sezonu bitireceğiz." dedi.



Ertuğrul, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Oyuna planladıkları şekilde başladıklarını ama sonradan bunu başaramadıklarını anlatan Ertuğrul, şöyle devam etti:



"İlk yarı özellikle rakibimize birkaç pozisyon verdik. İkinci yarı taktiksel anlamda biraz değişiklik yaptık. Topun bizde kalma süresini biraz da arttırdık. Kenardan, merkezden hücumlar yaptık. Tabii gelişim süreci devam ediyor. Şu anda biz 9 tane altyapıdan oyuncu oynatıyoruz. Bu çocuklarla bireysel antrenmanlar yapıyoruz. Tabii Denizlispor önümüzdeki sene bir alt ligde olacak. Bunun planlamasını, bunun kurgusunu yapıyoruz şu anda. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçımızı Denizlispor'a layık bir şekilde oynayıp sezonu bitireceğiz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ