Ertesi gün hapı fiyatı 2020! Ella Ertesi gün hapı ne kadar, kaç para?

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17 Haziran 2020 06:41
Ertesi gün hapı fiyatı 2020! Ella Ertesi gün hapı ne kadar, kaç para?
Ertesi gün hapı fiyatı ortalama 80 - 90 TL arasındadır. Ertesi gün haplarının yalnızca beklenmedik durumlarda gebeliği önlemek amacıyla kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Ertesi gün hapı nasıl kullanılır sorusunu yanıtlamadan önce ertesi gün hapı nedir bunu iyi anlamak gerekir. Ertesi gün hapı, eczanelerde reçetesiz olarak satılmaktadır. Ertesi gün hapının, isminden dolayı cinsel ilişkiden sonraki gün kullanılması gerektiği sanılsa da gebelik ihtimali söz konusu olan ilişki sonrasında ne kadar çabuk alınırsa o kadar etkilidir. İlişki sonrası ilk 12 saat içinde alındığında olası gebeliği engelleme ihtimali %90 civarındayken, ikinci gün alındığında bu oran %75'e geriler. 5. günün sonunda ise etki etmeyeceği kabul edilir.
Acil korunma yöntemi olarak düşünülmesi gereken bu ilaçlar, gebeliği kesin olarak engellemediği için doğum kontrol yöntemi olarak kabul görmez. Ertesi gün hapı, doğum kontrol yöntemlerinden hiçbirinin uygulanmadığı durumlarda yalnızca cinsel ilişki sonrasında geçici olarak, adet döngüsünün herhangi bir zamanında kullanılabilir.

ERTESİ GÜN HAPI NE KADAR? ERTESİ GÜNv HAPI 2020 FİYATI

Eczanelerde tablet hâlinde satılan ertesi gün haplarının 80-90 TL civarında olduğu bilinmektedir. ilaçların kullanım dozları markalar arasında farklılık gösterebilir. Bazı ilaçlar tek kullanım ile etki ederken bazılarının iki kez ya da iki doz kullanılması gerekebilir. Bu yüzden ilaç alındığında eczacıya danışılmalı ve ilaç prospektüsü mutlaka dikkatle okunmalıdır. Ertesi gün hapı, korunmasız olarak girilen cinsel ilişki sonrasında mümkün olan en kısa sürede oral yoldan alınmalıdır. Eczaneden alınan ilaç, prospektüsü dikkatlice okunduktan sonra, prospektüste belirtildiği dozda kullanılmalıdır. Bunun sebebi ilaç markaları arasında kullanım farklılıkları bulunmasıdır. Bazı ilaçlar ilişki sonrasında tek hap olarak kullanılırken, bazıları iki doz olarak kullanıldığında etkilidir.



ERTESİ GÜN HAPI NASIL KULLANILIR?

Ertesi gün hapı, cinsel ilişkiden 5 gün sonra bile kullanılabilir. Çok tesirli bir hap olan ertesi gün hapı, spermin yumurtada tutunmasını engeller ve yumurtadan atımını kolaylaştırır. Ertesi gün hapı, cinsel ilişkiden 5 gün sonra bile kullanılabilir. Çok tesirli bir hap olan ertesi gün hapı, spermin yumurtada tutunmasını engeller ve yumurtadan atımını kolaylaştırır.

ERTESİ GÜN HAPININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Gebeliği engellemek için yüksek dozda progesteron hormonu içeren ertesi gün hapı, doğum kontrol yöntemi gibi kullanıldığında pek çok yan etkiye yol açabilir. Ayrıca tek kullanımda dahi âdet düzensizliği, bulantı ve kusma gibi semptomların görülmesine sebep olabilir. İlaç alındıktan sonra ilk 3 saatte kişinin kusması durumunda, ilacın koruyucu etkisi kalmayacağından ilaç tekrar kullanılmalıdır. İlaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan şikâyetlerin devam etmesi durumunda ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ertesi gün hapı içeriğindeki yüksek miktardaki hormon ve hormon kullanımına bağlı olarak görülen yan etkilerden dolayı bir aylık zaman diliminde bir kereden fazla kullanılmamalıdır.



Aynı ay içinde birden fazla korunmasız ilişkiye girilmesi durumunda ya da uzun vadeli ertesi gün hapı kullanıma bağlı olarak kişinin hormonal düzeni alt üst olabilir. Vücutta yer alan tüm sistemlerin haberleşmesini ve bir uyum içinde çalışmasını sağlayan hormonlardaki düzensizlik pek çok sağlık problemine yol açabileceği gibi ilacın uzun süreli kullanımına bağlı olarak ertesi gün hapı zararları olarak bilinen, âdet düzeninin bozulmasına, kalp damar hastalıklarına ve kanser türlerinin oluşumuna da neden olabilir.

Bu yüzden ertesi gün hapı yalnızca gebelik riski bulunan ve korunmasız olarak girilen cinsel ilişkilerden sonra ve en fazla ayda yalnızca 1 kez kullanılmalıdır.



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