Erten Gazi: 'İnanılmaz bir duygu'

2021 ve 2022 yıllarında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Erten Gazi ilk lig şampiyonluğunu kazandı ve şampiyonluk hakkında konuştu.



Şampiyon olmanın duygularını anlatan Erten, "Gerçekten inanılmaz bir duygu. Böyle hayallerimizin olduğu sezonu böyle güzel bitirmek bizim için çok anlamlı." ifadelerini kullandı.



"BU ATMOSFERDE BU GALİBİYET DEĞERLİ"



Pınar Karşıyaka'nın atmosferinde kazanmanın önemini vurgulayan Erten Gazi, "Böyle bir atmosferde, bu galibiyetle, 3-0 bu şampiyonluğun gelmesi bizim için çok değerli. O yüzden takımımı kutluyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





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