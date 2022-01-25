Ertelenen Halkbank-Spor Toto maçı oynanacak

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14. haftadan ertelenen Halkbank-Spor Toto maçı 26 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertelenen Halkbank-Spor Toto maçı oynanacak
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25 Ocak 2022 12:25
AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14. haftadan ertelenen Halkbank-Spor Toto maçı 26 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara derbisinde Halkbank ile Spor Toto 26 Ocak Çarşamba Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk devresinde, iki takım arasındaki mücadeleyi Halkbank 3-2 kazanmıştı.

Maç öncesinde Halkbank 15 maçta 15 galibiyet ve 42 puanla lider durumda. Spor Toto ise 15 kaçta 9 galibiyet, 6 yenilgiyle 25 puanda ve 6. sırada yer alıyor.

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