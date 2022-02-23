Erteleme maçında kazanan yok!

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Erteleme maçında kazanan yok!
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23 Şubat 2022 20:57
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda ikinci yarıdan itibaren oynanmaya başlayan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitkle sona erdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 36, Yeni Malatyaspor ise 17 puana yükseldi.

Ligin 27. haftasında haftasında Gaziantep FK, Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Atakaş Hataspor'a konuk olacak.

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