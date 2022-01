Erteleme maçında gülen Pınar Karşıyaka

ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 92-78 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge



Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik



Büyükçekmece Basketbol: White, Crawford 18, Deniz Kılıçlı 9, Bruinsma 16, Mustafa Kurtuldum 2, Can Kurt, Enes Berkay Taşkıran 14, Yesukan Onar, Herun 10, Kadir Bayram 3, Caner Erdeniz 6



Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 22, Burak Can Yıldızlı 7, Tyus 7, Colson 19, Taylor 2, Ali Efe Barış 3, Blackmon 9, Berkan Durmaz 14, Mahir Ağva 9, Can Korkmaz



1. Periyot: 18-24



Devre: 39-48



3. Periyot: 55-73





