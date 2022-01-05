Erteleme maçında gülen Pınar Karşıyaka

Pınar Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 92-78 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erteleme maçında gülen Pınar Karşıyaka
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05 Ocak 2022 21:27
ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 92-78 mağlup etti.
 Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

Büyükçekmece Basketbol: White, Crawford 18, Deniz Kılıçlı 9, Bruinsma 16, Mustafa Kurtuldum 2, Can Kurt, Enes Berkay Taşkıran 14, Yesukan Onar, Herun 10, Kadir Bayram 3, Caner Erdeniz 6

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 22, Burak Can Yıldızlı 7, Tyus 7, Colson 19, Taylor 2, Ali Efe Barış 3, Blackmon 9, Berkan Durmaz 14, Mahir Ağva 9, Can Korkmaz

1. Periyot: 18-24

Devre: 39-48

3. Periyot: 55-73


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